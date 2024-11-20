Медик случайно убил свою любимую, которая страдала бессонницей: что он натворил

Китайский врач был осужден в Интернете после того, как он пытался вылечить бессонницу своей девушки, вводя анестезию более 20 раз в течение шести часов, что привело к ее смерти.

Об этом сообщает SCMP.

Медик, идентифицированный только по фамилии Цю, работает анестезиологом в неназванной больнице в Цзяцзяне, провинция Сычуань. Он познакомился с жертвой по фамилии Чен, торговой представительницей фармацевтической компании, через платформу онлайн-знакомств летом в 2022 году. После того, как пара начала романтические отношения, Чен часто просила Цю вводить ей пропофол, основной анестетик, чтобы облегчить ее бессонницу, с сентября 2023 года по март 2024 года, когда произошла трагедия.

6 марта Цю ввел почти 1300 мг пропофола в более чем 20 дозах через лодыжку Чен в течение шести часов с 23 вечера до 5 утра следующего дня.

Он также оставил дополнительные 100 мг пропофола для Чен, чтобы она могла применить их самостоятельно, когда он уходил из гостиницы утром. По возвращении он обнаружил, что Чен умерла.

Медицинская экспертиза подтвердила, что причиной ее смерти стало острое отравление пропофолом.

Цю немедленно сообщил об инциденте в полицию, признался в содеянном и впоследствии компенсировал родственникам Чен 400 000 юаней (55 000 долларов США), обеспечив их прощение.

Анонимный сотрудник главного международного производителя пропофола в Шанхае сообщил, что препарат не предназначен для лечения бессонницы и что дозировки, использованные в этом случае, значительно превышали безопасные пределы.

1 ноября Народный суд Реншоу провинции Сычуань приговорил Цю к двум с половиной годам лишения свободы за убийство по неосторожности.

Суд признал, что на смягчение приговора повлияла явка с повинной, признание, а также компенсация семьи жертвы и ее дальнейшее прощение.

Однако мягкое наказание было осуждено в Интернете: "Анестезиолог не знает правильной дозировки анестезирующих препаратов? Разве это небрежность? Разве это не убийство?", "Более 20 уколов за шесть часов. Как ему удалось вынести из больницы столько обезболивающего? Разве больница не должна нести за это ответственность?", "Убийство по неосторожности плюс признание и компенсация равняется всего 2,5 годам?".

Напомним, в Канаде хирурги ампутировали мужчине не ту ногу. Пока идет проверка, он смирился с тем, что его левой ноги больше нет.

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