Как правильно хранить имбирь: три способа

Корень имбиря не только дополнит вкус блюда или напитка, но и известен своими полезными свойствами, в нем присутствуют витамины А и С. Особенно в холодное время популярным становится чай из этого корня, лимона и меда.

Впрочем, имбирь может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Что поможет подольше хранить этот продукт в материале ТСН.ua.

Как хранить свежий имбирь

В холодильнике неочищенный корень имбиря может храниться от двух до шести недель. Его можно положить в контейнер, банки, полиэтиленовый пакет или завернуть в пищевую пленку таким образом, чтобы предотвратить попадание воздуха.

Хранить имбирь можно и в морозильнике. Целым или изрезанным его следует замотать пленкой или положить в контейнер. Так он может храниться несколько месяцев.

Как хранить засушенный имбирь

Сушеный имбирь можно хранить до двух лет. Лучше всего – очищенный корень нарезать тоненькими кружочками или кольцами, а затем разложить на противень, застеленный пергаментом.

Отправьте их в духовку на 1-1,5 часа, выставив температуру около 50 градусов. Затем уже холодный имбирь положите в посуду из стекла, закрыв крышкой.

Как хранить заспиртованный имбирь

Очищенный целый или порезанный имбирь следует положить в банку с алкоголем или саке, рисовым уксусом или вином. Лучше всего подойдет водка, потому что тогда имбирь меньше меняет цвет и вкус. Хранить продукт можно два-четыре месяца.

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