Тест по руке: что говорит о вас линия сердца

Сложите ладони вместе и обратите внимание на линию сердца, которая может многое рассказать о вас. Линия сердца, она же линия любви – самая высокая из горизонтальных линий на ладони. Эта линия тянется от края ладони ниже мизинца к основанию среднего или указательного пальца и может многое рассказать и предвидеть — как вы строите отношения, насколько глубоки ваши эмоции, каковы у вас черты характера.

Составьте ладони вместе и посмотрите, как сходятся линии сердца. Совпадают ли линии сердца на обеих ладонях, или линия сердца левой руки выше правая или правая выше? А теперь читайте, что это значит.

Если линии на одной высоте

Линии на ладонях

Если линии на сложенных руках находятся на одной высоте и перетекают одна в другую – значит, человек обычно строит постоянные и крепкие отношения. У вас гармоничная и уравновешенная натура, вы эмоционально стабильны, со спокойным и собранным поведением. Вы добрые, участливы и надежны, часто выступаете в роли миротворца в конфликтах. Вы являетесь воплощением хорошего друга, который всегда предлагает непреклонную поддержку.

Эмоционально вы уравновешены и сдержанны. Вы глубоко чувствуете эмоции, но выражаете их контролируемо и вдумчиво. Это делает вас отличным слушателем и утешением для ваших близких. Вы ищете постоянные отношения и верного партнера.

Если левая линия выше правой

линии на руке

Если линия сердца на левой руке выше, чем на правой, у вас сильная интуиция, креативность, авантюризм и адаптивность. Вы полагаетесь на себя и глубоко цените личную свободу. У вас есть сильное желание проложить свой путь в жизни. Ваша яркая натура привлекает к вам людей, но вы можете формировать глубокие связи только с избранными, поскольку поддержка большого круга общения не является для вас главным.

Эмоционально вы экспрессивны и не скрываете своих порывов. Вы любите глубоко и интенсивно, ищете глубокие и значимые связи. Вы усердно преданы тем, кто вам дорог, но вы также цените уединение и личное пространство. Хотя ваша независимость является одной из ваших сильных сторон, иногда она может создавать проблемы в отношениях, потому что вам может быть трудно идти на компромисс или полагаться на других.

Если правая линия выше левой

Линии на ладонях

Вы человек, в котором удачно сочетаются мудрость и интеллект. Вы умеете любить и заботиться о других, будете делать это до последнего, даже если кажется, что нет смысла. Испытываете симпатию к партнерам постарше. Не особо беспокоитесь о мнении других людей, предпочитаете жить свободно, но при этом остаетесь верны своему выбору.

Вы хороши в любви, романтичны и независимы от общественных порядков, прислушиваетесь к шестому чувству, которое редко вас подводит. Не желая следовать современным трендам, живете по своим правилам.

Следует помнить, что астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами, не подтверждены научными исследованиями. Материалы на эти темы нередко носят развлекательный характер.

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