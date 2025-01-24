Землю накриють потужні магнітні бурі: що відомо

Метеочутливі люди можуть відчувати стрес і різкі зміни тиску.

З 24 по 26 січня на Землі спостерігатиметься потужна магнітна буря, яка досягне рівня G2.

Про це повідомили в British Geological Survey Geomagnetism.

Згідно з прогнозом геомагнітної активності, сьогодні 24 січня ми можемо очікувати бурю рівня G1, а вже 25 січня активність підвищиться до G2, що ще сильніше вплине на самопочуття.

Підвищена геомагнітна активність може спричинити різкі перепади настрою, головні болі, нудоту та підвищену тривожність. Метеочутливі люди можуть відчувати стрес і різкі зміни тиску. Щоб мінімізувати негативний вплив, експерти радять пити більше води та уникати фізичних навантажень.

Нагадаємо, Сонце наближається до піка активності свого 11-річного циклу, що може призвести до магнітних бур, відключень електрики та перебоїв зв'язку.

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