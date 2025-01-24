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Зима ще себе покаже: в Україні різко зміниться погода

Зима ще себе покаже: в Україні різко зміниться погода

В Україні буде прохолодно / Фото: pixabay.com

Синоптики попередили українців про зміну погодних умов найближчим часом.

До України прийшло похолодання. Синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям 24 січня. 

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Якою буде погода сьогодні, 24 січня

Цьогоріч зима здебільшого тішить українців комфортною температурою повітря. Суттєвих морозів і рясних снігопадів впродовж останніх двох місяців не було.

Однак сьогодні зима трохи нагадає про себе. 24 січня погода в Україні буде вологою, з дощем та мокрим снігом. Вітер південно-східний, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. 

"24-го січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1+4, на півдні +4+9 градусів. Знову тумани", - уточнила вона.

Погода у Києві

У Києві у п'ятницю буде хмарно, вогко, туман, ймовірність невеликих опадів, вдень +1+3 градуси. А надалі в Україні очікується підвищення температури повітря. 

Раніше повідомлялося, що вже від 19 січня варто очікувати 10-градусних морозів.

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