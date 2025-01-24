Зима ще себе покаже: в Україні різко зміниться погода

Синоптики попередили українців про зміну погодних умов найближчим часом.
До України прийшло похолодання. Синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям 24 січня.
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Якою буде погода сьогодні, 24 січня
Цьогоріч зима здебільшого тішить українців комфортною температурою повітря. Суттєвих морозів і рясних снігопадів впродовж останніх двох місяців не було.
Однак сьогодні зима трохи нагадає про себе. 24 січня погода в Україні буде вологою, з дощем та мокрим снігом. Вітер південно-східний, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"24-го січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1+4, на півдні +4+9 градусів. Знову тумани", - уточнила вона.
Погода у Києві
У Києві у п'ятницю буде хмарно, вогко, туман, ймовірність невеликих опадів, вдень +1+3 градуси. А надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.
Раніше повідомлялося, що вже від 19 січня варто очікувати 10-градусних морозів.