Зима ще себе покаже: в Україні різко зміниться погода

До України прийшло похолодання. Синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям 24 січня.

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Якою буде погода сьогодні, 24 січня

Цьогоріч зима здебільшого тішить українців комфортною температурою повітря. Суттєвих морозів і рясних снігопадів впродовж останніх двох місяців не було.

Однак сьогодні зима трохи нагадає про себе. 24 січня погода в Україні буде вологою, з дощем та мокрим снігом. Вітер південно-східний, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"24-го січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1+4, на півдні +4+9 градусів. Знову тумани", - уточнила вона.

Погода у Києві

У Києві у п'ятницю буде хмарно, вогко, туман, ймовірність невеликих опадів, вдень +1+3 градуси. А надалі в Україні очікується підвищення температури повітря.

Раніше повідомлялося, що вже від 19 січня варто очікувати 10-градусних морозів.

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