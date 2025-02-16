Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба

В течение 15 февраля зафиксировано 261 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 211 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1385 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Иволжанское, Кияница, Долгая Балка, Красное Первое, Новая Балка, Покровск, Алексеевка, Разлив, Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса и Копани.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупанта", – говорится в сообщении.

В Харьковском направлении враг 5 раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани.

"Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двухлетней, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосинового на Купянском направлении, где за сутки произошло 39 атак оккупантов", — отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Новоегоровка, Грековка, Колодцы, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва.

Отмечается, что десять вражеских штурмов отразили украинские защитники на Северском направлении, оккупанты пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Также известно, что:

на Краматорском направлении оккупанты атаковали 29 раз в районах Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Временного Яра;

на Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Крымское;

на Покровском направлении наши защитники остановили 71 атаку агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надеевка, Андреевка и Удачное;

на Новопавловском направлении Силы обороны отразили 25 вражеских атак: оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленовка, Разлив, Новый Комар, Новоселка и Большая Новоселка;

на Ореховском направлении захватчики дважды атаковали позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

на Приднепровском направлении россияне предприняли 8 безрезультатных попыток идти вперед;

на Гуляйпольском направлении захватчики активных наступательных действий не предпринимали;

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В частности, за прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боеприкосновений, враг нанес 33 авиационных ударов, сбросив 49 управляемых бомб, и совершил 332 артиллерийских обстрела, в том числе 11 из реактивных систем залпового огня.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — акцентировали в ГШ ВСУ.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 84 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

Ранее мы писали о том, что командование РФ может изменить приоритет наступательных операций с Покровска на Константиновку весной и летом 2025 года, что продвижение врага на Покровском направлении значительно замедлилось в последнее время.

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