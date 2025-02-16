Враг атаковал Константинополь и Улаклы в Донецкой области — DeepState

В течение 15 февраля российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе Константинополя и Улаков в Донецкой области.

Об этом информирует DeepState.

В сообщении указывается, что с самого утра субботы российская техника начала накаты на эти населенные пункты.

"Посчитать точное количество привлеченной техники на Константинополь затруднительно, ведь она варьируется от 20 до 37", — сообщили аналитики.

Кроме того, сообщается, что пехота противника рассредоточилась на южных окраинах Константинополя.

"Одна ББМ умудрилась проехать поселок и выехала на дорогу на Богатырь, взорвала пехоту и была поражена во время отката", — заявили в DeepState.

Эксперты заявили, что населенный пункт частично зачищен, продолжаются стабилизационные действия. Вероятно, враг не сможет закрепиться в данном районе.

"На Улакли накат был меньше силами от 8 до 10 единиц ВВТ, но для врага более результативен", — говорится в сообщении.

Аналитики рассказали, что вражеская пехота рассредоточилась в восточной части села и закрепляется. Данный маневр значительно затрудняет находящиеся восточнее положение подразделений Сил Обороны.

Ранее сообщалось, что россияне наступали в сторону Константиновки (краматорское направление). Привлекали коряги, броню и мопеды.

Мы ранее информировали, что россияне пытаются строить фортификационные сооружения повсюду. Но ВСУ уничтожают их как в тылу, так и ближе к линии боевого столкновения.

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