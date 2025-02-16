Ворог атакував Костянтинопіль і Улакли на Донеччині - DeepState

Протягом 15 лютого російські окупанти проводили штурмові дії в районі Костянтинополя та Улаклів у Донецькій області.

Про це інформує DeepState.

У повідомленні вказується, що з самого ранку суботи, російська техніка розпочала накати на ці населені пункти.

"Порахувати точну кількість залученої техніки на Костянтинопіль важко, адже вона варіюється від 20 до 37", - повідомили аналітики.

Крім того, повідомляється, що піхота противника розосередилася на південних околицях Костянтинополя.

"Одна ББМ умудрилася проїхати селище і виїхала на дорогу на Багатир, висадила піхоту і була уражена під час відкату", - заявили у DeepState.

Експерти заявили, що населений пункт частково зачищено, тривають стабілізаційні дії. Ймовірно, наразі ворог не зможе закріпитись у даному районі.

"На Улакли накат був менший силами від 8 до 10 одиниць ОВТ, але для ворога більш результативний", - йдеться у повідомленні.

Аналітики розповіли, що ворожа піхота розосередилася в східній частині села та закріплюється. Даний маневр значно утруднює становище підрозділів Сил Оборони, які перебувають східніше.

Раніше повідомлялося, що росіяни наступали в бік Костянтинівки (Краматорський напрямок). Залучали корчі, броню та мопеди.

Ми раніше інформували, що росіяни намагаються будувати фортифікаційні споруди всюди. Але ЗСУ нищать їх як в тилу, так і ближче до лінії бойового зіткнення.

Читайте також: