Силы обороны освободили село Песчаное в Донецкой области: детали от ОСУВ "Хортица"

ВСУ вернули село Песчаное, расположенное в 5 километрах от Покровска, под контроль Украины. Также русские войска были пожаты из еще нескольких населенных пунктов рядом.

Об этом сказал Виктор Трегубов, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Как осторожно отмечает военный, именно в Покровском направлении некоторый излом все же произошел. Это можно сказать, в частности, по ссылке на президента.

"Очень серьезны были намерения россиян по полуокружению города Покровск. Но оккупанты понесли серьезные потери на Покровском направлении в прошлом месяце. В этом месяце они тоже были определенным образом приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах", - констатировал Трегубов.

Это стало возможным благодаря эффективной работе беспилотников и налаживанию эффективного взаимодействия между украинскими подразделениями.

Ранее мы сообщали, что оккупанты прорвались в Новоселку на Донетчине. Это типичная тактика армии РФ: впереди колонны идет танк, увешанный РЭБами, а экипаж техники был уверен в неуязвимости.

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