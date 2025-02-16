Враг прорвался в Новоселке в Донецкой области: подробности от DeepState

Скорее всего, жизнь врага в селе будет непродолжительной.

Механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом совершили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка. В очередной раз заметна тактика оккупантов, когда впереди колонны идет танк, скорее всего, увешанный РЭБами, а экипаж техники был уверен в неуязвимости.

Об этом сообщает DeepState.

"К сожалению, колонна прошла БрРО одной из бригад, заехала в деревню и высадила десант фактически в тыл смежному подразделению. При уходе техники по ней уже начали наносить поражения, в частности, смежные подразделения Президентской бригады", — отмечают там.

Добавляется, что в настоящее время в селе находится около 20 пехотинцев, пытающихся закрепляться, прятаться в домах.

"Скорее всего, их будут выбивать из села и проживут они недолго. Возможно, со временем появятся видео поражения самой колонны при ее уходе", — пишут осинтеры.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на ключевых направлениях фронта.

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