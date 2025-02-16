Ворог прорвався у Новосілку на Донеччині: подробиці від DeepState

Найімовірніше, життя ворога у селі буде нетривалим.
Механізована колона у кількості 4 одиниць техніки з десантом здійснили успішну спробу штурму в напрямку села Новосілка. Вчергове помітна тактика окупантів, коли попереду колони йде танк, найімовірніше, обвішаний РЕБами, а екіпаж техніки був упевнений в невразливості.
Про це повідомляє DeepState.
"На жаль, колона пройшла БрРО однієї з бригад, заїхала в село та висадила десант фактично в тил суміжному підрозділу. При відході техніки, по ній вже почали наносити ураження, зокрема, суміжні підрозділи Президентської бригади", – зазначають там.
Додається, що наразі в селі перебуває близько 20 піхотинців, які намагаються закріплюватися, ховатися в будинках.
"Скоріше за все їх будуть вибивати з села і проживуть вони недовго. Можливо, з часом з'являться відео ураження самої колони при її відході", – пишуть осінтери.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на ключових напрямках фронту.
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