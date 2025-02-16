Взрыв в Николаеве: погибли трое военных Центра противоминной деятельности

В результате детонации неизвестного предмета вблизи заведения питания в Николаеве 14 февраля погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности.

В Центре противоминной деятельности и подтвердили смерть военных и назвали их имена.

"Елена Ключникова, Вадим Елисеев, Евгений Сирык отдали свою жизнь, исполняя свой военный долг перед Родиной. В результате жестокого террористического акта Украина потеряла мужественных воинов и верных защитниц своей земли", — говорится в сообщении.

Погибшие в результате взрыва

Напомним, в Николаеве 14 февраля около 14:00 раздался взрыв возле общепита, в результате чего были погибшие, еще восемь человек ранены. Местные Телеграм-каналы писали, что женщина, которая до этого что-то покупала в магазине, подошла с сумкой к военным, после чего раздался взрыв.

Продолжается следствие по части 3 статьи 258 "Террористический акт".

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