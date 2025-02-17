Переговори у Саудівській Аравії: Пєсков сказав, хто представляє РФ

Став відомий склад російської делегації на переговорах у Саудівській Аравії 18 лютого. РФ відправила голову МЗС Сергія Лаврова та помічника кремлівського диктатора Юрія Ушакова.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Переговори представників РФ та США 18 лютого будуть присвячені, зокрема, підготовці зустрічі щодо українського врегулювання", — заявив Пєсков.

Він додав, що зустріч представників РФ та США в Ер-Ріяді буде присвячена насамперед "відновленню відносин двох країн".

"Саудівська Аравія була обрана місцем переговорів, тому що вона влаштовує і російську, і американську сторону", — зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує відіграти більшу роль на переговорах Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації щодо завершення війни в Україні. CNN запевняє, що отримало інформацію про деталі переговорів від неназваних джерел у королівстві. Співрозмовник журналістів пояснив, що королівство не буде країною, яка просто надає послуги як майданчик для мирних переговорів. Натомість влада братиме активну участь у контактах США та РФ. Команду саудитів-посередників очолить радник з національної безпеки.

Читайте також: