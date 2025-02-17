Стал известен состав российской делегации на переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля. РФ отправила главу МИД Сергея Лаврова и помощника кремлевского диктатора Юрия Ушакова.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Переговоры представителей РФ и США 18 февраля будут посвящены, в частности, подготовке встречи по украинскому урегулированию", — заявил Песков.

Он добавил, что встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде будет посвящена, прежде всего, "восстановлению отношений двух стран".

"Саудовская Аравия была избрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону", — отметил Песков.

Напомним, Саудовская Аравия планирует сыграть большую роль на переговорах Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации по завершению войны в Украине. CNN уверяет, что получило информацию о деталях переговоров от неназванных источников в королевстве. Собеседник журналистов пояснил, что королевство не будет страной, которая просто предоставляет услуги как площадка для мирных переговоров. При этом власти будут активно участвовать в контактах США и РФ. Команду саудитов-посредников возглавит советник по национальной безопасности.

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