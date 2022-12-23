Без борошна: прості і смачні способи, щоб згустити соус

Соус додають до багатьох страв. Але часом він виходить надто рідким. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як згустити соус без борошна, щоб він став ще смачнішим.

Найчастіше, аби виправити ситуацію, кухарі автоматично додають борошна. Але інколи цього продукту просто немає під рукою або хочеться спробувати щось нове.

Як згустити соус

В будь-якому випадку, якщо ви готуєте соус, згустити його можна за допомогою сиру. Просто натріть всередину трішки цього продукту і ретельно перемішайте. Додавати сир краще тоді, коли соус ще гарячий, щоб він повністю розплавився. Також можна порізати сир шматками і додати до соусу, поки ви його ще варите. Крім того, що соус згущується, він також отримує ніжний вершковий смак, який точно додасть "родзинки" будь-якій вашій страві.

Найкраще для цього способу підходять плавлені сирки та маскарпоне. Вони відрізняються приємним смаком і не "перетягнуть" на себе всю увагу, коли ви будете їсти страву.

Ще один чудовий спосіб, щоб зробити соус густішим, полягає у використання подрібненого до стану порошку коричневого чи білого рису. Такого імпровізованого рисового борошна вистачить навіть однієї столової ложки. Щоб соус мав приємну консистенцію, варто перед додаванням цього інгредієнту змішати його з невеликою кількістю вершків.

Якщо ви збираєтесь готувати вершковий соус, то для його згущення ідеально підійде звичайне вершкове масло. Додавати потрібно маленькими порціями до ідеальної густоти.

Читайте також: