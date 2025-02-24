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Розсольник із перловкою та солоними огірками: традиційний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
88 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
1 хв
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Розсольник із перловкою та солоними огірками: традиційний рецепт

Розсольник з перловкою та солоними огірками / Фото: Credits

Рецепт цього супу знайомий практично кожній господині. Головними інгредієнтами є солоні огірки та перловка.

Для приготування розсольника зваріть наперед м'ясний бульйон або зробіть пісний суп на воді. Страва виходить ситною, наваристою і чудово підійде для повноцінного обіду.

Інгредієнти

бульйон
2,5 л
перлова крупа
0,5 скл.
картопля
3 шт.
огірки солоні
4 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
100 г
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп)
олія
сметана
  1. Перлову крупу промийте кілька разів у проточній воді.
  2. Картоплю очистіть, помийте та наріжте на середні кубики.
  3. Солоні огірки натріть на велику тертку.
  4. Кріп та петрушку промийте і дрібно наріжте.
  5. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку.
  6. Обсмажте на сковороді з олією до м'якості, додайте томатну пасту та обсмажте ще п'ять хвилин.
  7. У гарячий бульйон викладіть перловку і варіть 20-30 хвилин, додайте картоплю і варіть 10 хвилин, потім обсмажені овочі та солоні огірки.
  8. Посоліть, поперчіть і проваріть разом п'ять хвилин.
  9. Вимкніть вогонь, додайте зелень і дайте розсольнику настоятися 10-15 хвилин.
  10. Під час подавання в розсольник у кожну тарілку покладіть сметану та зелень.

Поради:

  • Перлову крупу можна замінити на рис.
  • Можна приготувати пісний розсольник без м'яса.

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