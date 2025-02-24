Розсольник із перловкою та солоними огірками: традиційний рецепт

Рецепт цього супу знайомий практично кожній господині. Головними інгредієнтами є солоні огірки та перловка.

Для приготування розсольника зваріть наперед м'ясний бульйон або зробіть пісний суп на воді. Страва виходить ситною, наваристою і чудово підійде для повноцінного обіду.

Інгредієнти бульйон 2,5 л перлова крупа 0,5 скл. картопля 3 шт. огірки солоні 4 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. морква 1 шт. томатна паста 100 г перець чорний мелений сіль зелень (петрушка, кріп) олія сметана

Перлову крупу промийте кілька разів у проточній воді. Картоплю очистіть, помийте та наріжте на середні кубики. Солоні огірки натріть на велику тертку. Кріп та петрушку промийте і дрібно наріжте. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку. Обсмажте на сковороді з олією до м'якості, додайте томатну пасту та обсмажте ще п'ять хвилин. У гарячий бульйон викладіть перловку і варіть 20-30 хвилин, додайте картоплю і варіть 10 хвилин, потім обсмажені овочі та солоні огірки. Посоліть, поперчіть і проваріть разом п'ять хвилин. Вимкніть вогонь, додайте зелень і дайте розсольнику настоятися 10-15 хвилин. Під час подавання в розсольник у кожну тарілку покладіть сметану та зелень.

Поради:

Перлову крупу можна замінити на рис.

Можна приготувати пісний розсольник без м'яса.

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