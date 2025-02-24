Розсольник із перловкою та солоними огірками: традиційний рецепт

Рецепт цього супу знайомий практично кожній господині. Головними інгредієнтами є солоні огірки та перловка.
Для приготування розсольника зваріть наперед м'ясний бульйон або зробіть пісний суп на воді. Страва виходить ситною, наваристою і чудово підійде для повноцінного обіду.
Інгредієнти
- бульйон
- 2,5 л
- перлова крупа
- 0,5 скл.
- картопля
- 3 шт.
- огірки солоні
- 4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- томатна паста
- 100 г
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (петрушка, кріп)
- олія
- сметана
- Перлову крупу промийте кілька разів у проточній воді.
- Картоплю очистіть, помийте та наріжте на середні кубики.
- Солоні огірки натріть на велику тертку.
- Кріп та петрушку промийте і дрібно наріжте.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку.
- Обсмажте на сковороді з олією до м'якості, додайте томатну пасту та обсмажте ще п'ять хвилин.
- У гарячий бульйон викладіть перловку і варіть 20-30 хвилин, додайте картоплю і варіть 10 хвилин, потім обсмажені овочі та солоні огірки.
- Посоліть, поперчіть і проваріть разом п'ять хвилин.
- Вимкніть вогонь, додайте зелень і дайте розсольнику настоятися 10-15 хвилин.
- Під час подавання в розсольник у кожну тарілку покладіть сметану та зелень.
Поради:
- Перлову крупу можна замінити на рис.
- Можна приготувати пісний розсольник без м'яса.
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