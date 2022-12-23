Без муки: простые и вкусные способы, чтобы загустить соус

Соус добавляют ко многим блюдам. Но иногда он получается слишком редким. Читайте в материале ТСН.ua, как загустить соус без муки, чтобы он стал еще вкуснее.

Чаще всего, чтобы исправить ситуацию, повара автоматически добавляют муки. Но иногда этого продукта просто нет под рукой или хочется попробовать что-нибудь новое.

Как загустить соус

В любом случае, если вы готовите соус, загустить его можно с помощью сыра. Просто натрите внутрь немного этого продукта и тщательно перемешайте. Добавлять сыр лучше тогда, когда соус еще горяч, чтобы он полностью расплавился. Также можно порезать сыр кусками и добавить к соусу, пока вы его еще варите. Кроме того, что соус загущается, он также получает нежный сливочный вкус, который точно придаст изюминке любому вашему блюду.

Лучше всего для этого способа подходят плавленые сырки и маскарпоне. Они отличаются приятным вкусом и не "перетянут" на себя все внимание, когда вы будете есть блюдо.

Еще один прекрасный способ, чтобы сделать соус более густым, заключается в использовании измельченного до состояния порошка коричневого или белого риса. Такой импровизированной рисовой муки хватит даже одной столовой ложки. Чтобы соус имел приятную консистенцию, следует перед добавлением этого ингредиента смешать его с небольшим количеством сливок.

Если вы собираетесь готовить сливочный соус, для его сгущения идеально подойдет обычное сливочное масло. Прибавлять нужно маленькими порциями к идеальной густоте.

Читайте также: