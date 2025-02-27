Чоловік зґвалтував восьминога: чим це закінчилося

У Великій Британії чоловік опинився в центрі скандалу, пов'язаного з сексуальним насильством над восьминогом, після того, як у нього знайшли безліч непристойних відеозаписів.

Про це пише Hereford Times.

На відео були задіяні різні тварини, зокрема восьминіг, потенційно змія або вугор, риба, кінь, собака і свиня. У січні цього року 41-річний Джеймс Дін постав перед магістратським судом Герефорда і визнав себе винним у скоєнні чотирьох злочинів.

Дін визнав себе винним за трьома пунктами звинувачення у зберіганні порнографічних зображень екстремального характеру. Крім того, Дін визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у погрозливих, образливих або нецензурних словах чи поведінці, що спричинили переслідування, тривогу або страждання, коли він з'явився перед магістратом.

Дін отримав громадський припис після того, як у нього було знайдено 16 незаконних відео та зображень, а також відео з тваринами, що демонструють сексуальні дії.

Одне з порнографічних відео, знайдених у чоловіка, було настільки жахливим, що було описано як таке, що демонструє дію, яка "загрожує життю людини".

Йому було видано припис про запобігання сексуальній шкоді до 2030 року. Це забороняє йому використовувати, володіти або мати контроль над будь-яким пристроєм, здатним отримати доступ до Інтернету або передавати цифрову інформацію через завантажувані застосунки, якщо він не збереже свою Інтернет-історію і не повідомить про це поліцію.

Він також повинен мати можливість показати свою історію поліції, якщо це буде потрібно. Діну також заборонено втручатися або обходити нормальну роботу будь-якого встановленого програмного забезпечення для моніторингу комп'ютера, використовувати або активувати програмне забезпечення, яке не дозволяє комп'ютеру зберігати історію використання Інтернету, використовувати будь-яке хмарне сховище, володіти пристроєм, здатним створювати цифрові зображення, встановлювати шифрування, встановлювати програмне забезпечення "Сховище" або розпоряджатися пристроєм із доступом до Інтернету, що перебуває у його власності, без попереднього отримання дозволу.

Магістратський суд Герефорда заарештував його 10 червня 2024 року. Наступного місяця він, як стверджується, образив на расовому ґрунті офіцера поліції. Його звинувачують у використанні погрозливих, образливих або нецензурних слів чи поведінки з метою спричинити переслідування, тривогу або страждання, що, як стверджується, мало расове підґрунтя.

Нагадаємо, суд виправдав чоловіка за зґвалтування уві сні. Під час засідання обвинувачений наголосив на тому, що в нього стався епізод психологічного розладу в момент скоєння злочину.

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