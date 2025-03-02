Стармер очертил роль России в будущем мирном соглашении

Мирное соглашение по Украине должно включать Россию, но в Москве не могут диктовать условия гарантий безопасности, которые будут в ней заложены.

Об этом заявил на пресс-конференции после саммита лидеров европейских стран в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Нельзя действовать так, что Россия диктует условия безопасности еще до соглашения. В противном случае прогресса не будет вообще”, — сказал он.

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По словам Стармера, любые договоренности должны содержать надежные гарантии, которые делают невозможным новую войну в будущем.

“Если соглашение заключат, его нужно защищать. Потому что раньше мы видели прекращение боевых действий без поддержки. И Россия легко это нарушала. Именно этого нужно избежать сейчас”, – подчеркнул британский премьер-министр.

Напомним, британский премьер также заявил, что Лондон отправит миротворцев в Украину, чтобы обеспечить гарантирование мирного соглашения с РФ.

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