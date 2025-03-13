Чи буде припинення вогню в Україні: який сигнал подає Путін

Володимир Путін напнув камуфляж і зробив перше дефіле в образі верховного головнокомандувача. Тим часом представники США приїхали до Росії, а весь світ в очікуванні, що ж буде далі.

Чи погодиться Москва на припинення вогню і які умови буде висувати російський диктатор – в ексклюзиві ТСН.ua.

30-денне перемир’я

Двосторонні переговори між Вашингтоном і Києвом у Саудівській Аравії у 11 березня ознаменували покращення відносин між двома країнами. За зустріччю двох делегацій, яка тривала понад 8 годин, спостерігав весь світ. Київ прийняв пропозицію США про негайне 30-денне припинення вогню, якщо такі ж умови прийме Росія. Вашингтон у відповідь пообіцяв Києву негайно скасувати заборону на обмін розвідданими та відновити військову допомогу Україні – так, власне, і сталося. У спільному комюніке США та Україна пообіцяли "негайно розпочати переговори щодо міцного миру, який забезпечить довгострокову безпеку Києву".

Держсекретар США Рубіо сподівається на припинення вогню між РФ та Україною протягом декількох днів, якщо російські лідери погодяться. Він наголосив, що після переговорів з українцями в Джидді "Тепер м'яч на боці Росії ".

Видання BILD пише: "У Зеленського тепер є козир у цій "покерній грі" заради миру. Путін буде відчувати себе зобов'язаним імітувати переговори, намагатися створити враження готовності вирішити конфлікт. Якщо він відмовиться, США загрожують новими санкціями і митами".

12 березня президент США заявив, що його люди вже прямують до Москви з пропозицією щодо перемир’я.

"Тепер справа за Росією", – сказав Трамп і додав, що отримав "позитивні сигнали щодо припинення вогню".

Ба більше, Трамп раптом пригрозив Кремлю. І зауважив, що може надавити на Росію, є речі, які він може зробити фінансово, щоб було дуже погано РФ і висловив сподівання, що до цього не дійде. Окрім того, Трамп заявив, що у ході контактів щодо України обговорюється, зокрема, територіальне питання.

Президент України наголосив, цитую, що зараз час, коли багато чого вирішується. І хоча Зеленський не брав участі в переговорах, весь процес координував особисто. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

У традиційному вечірньому зверненні президент повідомив, що українська сторона пропонувала запровадити перемир’я в небі та на морі, але погодилася на пропозицію США про припинення вогню по всій лінії фронту. Пізніше він заявив, що налаштований серйозно закінчити війну.

Нагадаємо, що диктатор Путін постійно заявляв, що тимчасове припинення вогню було б неприйнятним для Москви. 12 березня речник Кремля Дмитро Пєсков лише сказав, що Росія не буде “забігати наперед" і уважно вивчить пропозицію про припинення вогню та перегляне спільну заяву. А посол РФ у Великій Британії додав, що Росія розгляне пропозицію США щодо припинення вогню, проте завершення воєнних дій можливе лише після укладення всеосяжної мирної угоди.

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"Ми припинимо воєнні дії лише тоді, коли у нас буде повна, всеосяжна угода. Росія підходить до цієї ініціативи "з великою обережністю".

Прокремлівські російські аналітики, політики та військові блогери вже почали істерити та робити свої прогнози. Вже 13 березня представниця МЗС РФ Захарова заявила, що Росія ознайомилася із заявою США та України за підсумками зустрічі в Джидді, готова обговорити ініціативи, що містяться там, у ході майбутніх контактів з Вашингтоном.

Зустріч представників США та РФ

Спецпосланник Трампа по Близькому Сходу, який займається і питаннями України та РФ – Стів ВітКофф прибув до Москви 13 березня.

Речник Кремля Пєсков заявив, що ввечері Путін може провести міжнародну телефонну розмову. Також він повідомив, що радник президента США з національної безпеки Майк Волтц напередодні провів телефонну розмову з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.

У МЗС РФ заявили, що Росія розглядає заяви США та України за підсумками переговорів у Джидді як публічну риторику, Москва не орієнтується на них. Сам Ушаков повідомив, що запропоноване тимчасове перемир'я в Україні – не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових. А кроки, які, нібито, імітують мирні дії по Україні, нікому не потрібні. За його словами, Росія прагне довгострокового мирного врегулювання по Україні, яке враховує інтереси Москви.

Також повідомляється, що зустріч представників РФ зі Стівом Віткоффом матиме закритий характер. Однак, вже сьогодні, 13 березня, Путін може висловити більш конкретні та змістовні оцінки пропозиції щодо тимчасового перемир'я.

Що готує Європа?

11 березня відбулася ще одна подія, на яку також варто звернути увагу. У Парижі пройшла зустріч начальників штабів "коаліції охочих" щодо військової підтримки України. Як пише видання Блумберг, Стармер і Макрон ведуть переговори між 37 країнами, зокрема, Європи, Співдружності націй та Азії. За планом, вони нададуть фінансову допомогу, війська, літаки чи військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової російської агресії після припинення вогню. Це може включати важке озброєння і запаси зброї, які можуть бути доставлені протягом кількох годин або днів, щоб підтримати Україну в разі нападу, що порушить перемир'я.

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AP пише, що Британія та Франція обговорюють навіть удари по ЗС РФ у разі порушення перемир'я в Україні. Західний чиновник уточнив, що йдеться про "прямі та негайні удари по російських об'єктах". За його словами, план передбачає формування достатнього контингенту, щоб утримати РФ від нового нападу на Україну. Згідно з припущенням, війська розмістять на ключових об'єктах інфраструктури — таких, як АЕС, і будуть підтримуватися західною авіацію та флотом. Лінія фронту контролюватиметься дистанційно – за допомогою БПЛА. Однак, наголошу, що це не офіційна інформація.

А в Росії заявили, що не сприймають розміщення в Україні Збройних сил інших країн, це означатиме залучення до конфлікту, а Москва нібито реагуватиме всіма засобами. Щоправда, раніше Трамп заявляв, що Путін не проти розміщення європейських миротворців в Україні в рамках потенційної мирної угоди. Європейські війська можуть увійти до України як миротворці в майбутньому, після укладення мирної угоди, зазначав він.

Путін подає сигнал

13 березня речник Кремля Пєсков заявив, що Курська операція увійшла до завершальної стадії. Аналітики американського Інституту вивчення війни 12 березня заявили, що російські війська захопили Суджу. На тлі цих повідомлень головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ввечері 12 березня повідомив, що у передмістях Суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії, а ЗСУ будуть "тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно".

А тим часом Путін вперше з часу заходу Збройних сил України на територію Курщини приїхав у регіон. Щобільше, напнув камуфляж і зробив перше дефіле в образі Верховного головнокомандувача. Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, начебто за останні п’ять днів російська армія відбила 24 населені пункти і 259 квадратних кілометрів території в Курській області. А сам диктатор заявив, що ті, хто протидіє Росії в Курській області, є терористами.

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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері "Радіо Свобода" повідомив, що сили РФ намагаються прорватись на Сумщину, щоб відрізати шляхи постачання ЗСУ на Курщині. За даними українських прикордонників, найбільша активність сил РФ спостерігається в районі населеного пункту Новеньке. Війська РФ не можуть використовувати важку техніку для штурму, тому залучають малі групи військових. Втім, "повне закріплення" сил РФ у Новенькому речник ДПСУ не підтверджує.

Тим часом видання Зе Вашингтон Пост пише, що напередодні переговорів із офіційними особами США щодо запропонованого 30-денного припинення вогню у війні в Україні Путін надіслав зухвале військове послання, коли він раптом з’явився в камуфляжній формі, щоб відзначити наступ Росії проти українських військ у Курській області. Видання зазначає, що диктатор послав таким чином сигнал, що прагне витіснити українських військових з Курська.

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