Поліція перевіряє можливе замінування аеропорту у Рівному

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.

Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Рівненської області.

"Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, шостого червня, о 09:45. На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Персонал аеропорту було евакуйовано.

Нагадаємо, у Шрі-Ланці не випустили літак "Аерофлоту", який Росія вкрала у лізингодавця.

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