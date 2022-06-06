Поліція перевіряє можливе замінування аеропорту у Рівному

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.
Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту у Рівному.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Рівненської області.
"Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, шостого червня, о 09:45. На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.
Персонал аеропорту було евакуйовано.
Нагадаємо, у Шрі-Ланці не випустили літак "Аерофлоту", який Росія вкрала у лізингодавця.
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