Українські військові ведуть боротьбу за виграш у часі – Арестович

На сьогодні українські військові на всіх напрямках ведуть боротьбу з окупантами за виграш у часі. Усе задля надходження зброї від Заходу.

Окрім того, українські захисники опанували мистецтво зривати підготовані дії російських військ.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 2 червня.

"Наші (військові – ред.) що в Сєвєродонецьку, що під Херсоном, у будь-якому іншому місці бої, боротьбу ведуть за виграш у часі. З однієї простої причини: тому що виграш у часі – це західна зброя, яка підходить", – пояснив радник голови ОП.

Він також відзначив уміння українських бійців зривати підготовку ворога до наступу.

"Це дуже правильна, точна та чудова річ з боку наших військових – у двох місцях зірвати підготовку противника до наступу. Наші в ідеалі вже оволоділи мистецтвом зривати підготовані дії російських військ на конкретних напрямках. Це ознака дуже зрослої оперативної майстерності. Можна аплодувати військовим. Молодці", – сказав Арестович.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов анонсував так звану оперативна паузу у війні, коли сторони потребують перегрупування військ, підтягування резервів, і тут головне – не програти ці "перегони".

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