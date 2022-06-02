Украинские военные ведут борьбу за выигрыш во времени – Арестович

Украинские военные ведут борьбу за выигрыш во времени – Арестович

На сегодняшний день украинские военные на всех направлениях ведут борьбу с оккупантами за выигрыш во времени. Все для поступления оружия от Запада.

Кроме того, украинские защитники овладели искусством срывать подготовленные действия российских войск.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 2 июня.

"Наши (военные – ред.) что в Северодонецке, что под Херсоном, в любом другом месте бои, борьбу ведут за выигрыш во времени. По одной простой причине: потому что выигрыш во времени – это западное оружие, которое подходит", – объяснил советник главы ОП.

Он также отметил умение украинских бойцов срывать подготовку врага к наступлению.

"Это очень правильная, точная и замечательная вещь со стороны наших военных – в двух местах сорвать подготовку противника к наступлению. Наши в идеале уже овладели искусством срывать подготовленные действия российских войск на конкретных направлениях. Это признак очень возросшего оперативного мастерства. Можно аплодировать военным. Молодцы", – сказал Арестович.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов анонсировал так называемую оперативную паузу в войне, когда стороны нуждаются в перегруппировке войск, подтягивании резервов, и здесь главное – не проиграть эту "гонку".

Позитивные новости с фронта: бои переходят в позиционную войну

Читайте также: