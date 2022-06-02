Молдова запретила показ пропагандистских новостей и программ РФ

В Молдове запретили транслировать пропагандистские программы и новости российских телеканалов.

Закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой принял парламент Молдовы.

Об этом сообщает NewsMaker.

Законо запрещает трансляцию в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, произведенных в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Так как Россия не ратифицировала эту конвенцию, новости и телепередачи РФ не смогут показывать по телевидению Молдовы.

Кроме того, во втором чтении молдовские парламентарии исключили положения, согласно которым служба информации и безопасности могла блокировать сайты за распространение дезинформации, а граждан наказывать штрафами.

Среди правок также есть положение, предусматривающее, что половина закупаемого за рубежом контента должна происходить из стран ЕС, США Канады или государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Ранее сообщалось, что по плану Путина Молдова и Приднестровье должны были превратиться во вторую Беларусь и стать плацдармом наступления на Киев.

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