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Молдова заборонила трансляцію пропагандистських новин та програм РФ

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Молдова заборонила трансляцію пропагандистських новин та програм РФ

Фото: Associated Press

У Молдові заборонили транслювати пропагандистські програми та новини російських телеканалів.

Закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою ухвалив парламент Молдови.

Про це повідомляє NewsMaker.

Законо забороняє трансляцію в Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, вироблених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Оскільки Росія не ратифікувала цю конвенцію, новини та телепередачі РФ не зможуть показувати на телебаченні Молдови.

Крім того, у другому читанні молдовські парламентарі виключили положення, згідно з якими служба інформації та безпеки могла блокувати сайти за поширення дезінформації, а громадян карати штрафами.

Серед правок також є положення, яке передбачає, що половина контенту, що закуповується за кордоном, повинна походити з країн ЄС, США Канади або держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Раніше повідомлялося, що за планом Путіна Молдова та Придністров'я мали перетворитися на другу Білорусь і стати плацдармом наступу на Київ.

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