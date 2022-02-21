Боевики обстреливают Счастье: город закрыт на въезд и выезд

Боевики обстреливают Счастье: город закрыт на въезд и выезд

Без света находятся 45 800 потребителей в населенных пунктах Счастьинского района.

В связи с обстрелами со стороны российских боевиков 21 февраля закрыты въезд и выезд из города Счастья Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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"ВСУ "закрыли" город Счастье на въезд и выезд. Режим тишины не наблюдается. Обстрел продолжается", – говорится в сообщении.

Гайдай также сообщил, что около 45 800 потребителей в населенных пунктах Счастьинского района остались без электроснабжения.

Напомним, 21 февраля Счастье осталось без энерго-, тепло- и водоснабжения в результате того, что из-за обстрелов боевиков остановилась работа расположенной в городе Луганской ТЭС. Также обстрелами были повреждены три линии электропередач.

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