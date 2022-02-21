Бойовики обстрілюють Щастя: місто закрите на в'їзд та виїзд

Без світла перебувають 45 800 споживачів у населених пунктах Щастинського району.
У зв’язку з обстрілами з боку російських бойовиків 21 лютого, закриті в'їзд та виїзд із міста Щастя Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
"ЗСУ "закрили" місто Щастя на в'їзд і виїзд. Режим тиші не спостерігається. Обстріл триває", – йдеться у повідомленні.
Гайдай також повідомив, що приблизно 45 800 споживачів у населених пунктах Щастинського району залишилися без електропостачання
Нагадаємо, 21 лютого Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання внаслідок того, що через обстріли бойовиків зупинилась робота розташованої у місті Луганської ТЕС. Також обстрілами було пошкоджено три лініїелектропередач.
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