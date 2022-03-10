Леся Нікітюк відкрила в Хмельницькому центр допомоги для біженців

У центрі допомоги можна поїсти та залишитися з ночівлею.
Українська телеведуча Леся Нікітюк від перших днів війни допомагає мирним жителям.
Ведуча поїхала з Києва до свого рідного Хмельницька, де відкрила центр допомоги для біженців. Там можуть залишитися всі, хто цього потребують. Леся говорить, що у приміщенні тепло, є де переночувати. Також біженці не будуть голодними.
"У нас тепленько і м’якенько. Свіжий хліб, булочки, зрази з капустою, вареники. Прості жіночки передають переселенцям у притулки", - розповіла у своєму Instagram ведуча.
Окрім цього, Леся допомагає передавати їжу українським військовим на передову.
Зазначимо, телеведуча у перші дні війни намагалася достукатися до росіян. Леся розповідала своїм підписникам з РФ, що їхні війська чинять звірства на території України: вбивають мирних жителів та обстрілюють міста. Вона закликала росіян не підтримувати війну та виходити на мітинги.
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