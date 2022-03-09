84-річна Ада Роговцева влаштувала вдома волонтерський "штаб": "Хлопці приходять митися, прати"

Акторка допомагає українським бійцям.
Народна артистка та Герой України Ада Роговцева розповіла, як допомагає українським військовим.
Так, під час війни 84-річна знаменитість займається волонтерством у себе вдома. До акторки наші захисники приходять помитися, випрати свої речі та поїсти. Про це вона розповіла під час Національного телемарафону.
"Хлопці приходять митися, пратися. Я їм віддаю вже чисту білизну. Вони приносять у пакетику мокрі шкарпетки, так я їм з такою радістю віддаю ці чисті шкарпетки. Я їх годую. Поки ще в мене щось було, варила своє. А тепер мені приносять: суп стоїть, каша, картопля, все готово. Вареників сьогодні передали. Я стежу, щоб вони, коли зайшли до будинку, їм було чисто і ситно", - поділилася Ада.
Знаменитість зізналася, що вночі, коли вона сама сидить у підвалі, то їй неприємно і страшно. Втім, вдень, коли вона зайнята волонтерством, час біжить дуже швидко.
Крім того, Роговцева поділилася, що її зять та онук перебувають у добровольчих загонах, донька з невісткою організували волонтерський пункт.
"Мені зовсім не страшно, тому що я народилася оптимісткою. Останні роки в мені народилися якісь інші якості. Я почала вміти ненавидіти. Я дійсно ненавиджу вбивць. Я ненавиджу людей, які піднімають руки на дитячу лікарню. Які піднімають автомат на дитину, на безпорадну жінку і на мого героя", - додала зірка.
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