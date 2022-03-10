Леся Никитюк открыла в Хмельницком центр помощи для беженцев

В центре помощи можно поесть и остаться с ночевкой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк с первых дней войны помогает мирным жителям.

Ведущая уехала из Киева в свой родной Хмельницкий, где открыла центр помощи для беженцев. Там могут остаться все, кто в этом нуждается. Леся говорит, что в помещении тепло, переночевать есть где. Также беженцы не будут голодными.

Леся Никитюк в Хмельницком помогает беженцам / instagram.com/lesia_nikituk

"У нас тепленько и мягко. Свежий хлеб, булочки, зразы с капустой, вареники. Простые женщины передают переселенцам в приюты", — рассказала в своем Instagram ведущая.

Леся Никитюк в Хмельницком помогает беженцам / instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, Леся помогает передавать еду украинским военным на передовую.

Отметим, что телеведущая в первые дни войны пыталась достучаться до россиян. Леся рассказывала своим подписчикам из РФ, что их войска совершают зверства на территории Украины: убивают мирных жителей и обстреливают города. Она призвала россиян не поддерживать войну и выходить на митинги.

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