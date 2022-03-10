Даша Астафьева пристыдила Регину Тодоренко за развлекательные публикации: "Е** ты, ты гнида"

Даша Астафьева пристыдила Регину Тодоренко за развлекательные публикации: "Е** ты, ты гнида"

Артистка эмоционально высказалась насчет поведения певицы.

Родившаяся и выросшая в Одессе певица и телеведущая Регина Тодоренко возмутила своими публикациями в фотоблоге.

Так, если раньше она пыталась показать россиянам, что действительно происходит в Украине, то после принятия закона о так называемых "фейках о российской армии" уже начала игнорировать войну, которую начал Путин против Украины. Артистка ведет себя, будто ничего не происходит. В частности, на странице в Instagram артистка развлекает фанатов и, в частности, демонстрирует свой гардероб.

Мимо таких сообщений не смогла пройти известная актриса, певица и модель Даша Астафьева. Звезда пристыдила коллегу за такую позицию: "Е** ты, ты гнида".

Регина Тодоренко / instagram.com/da_astafieva

"Самое время разобрать гардероб, а главное – молчать! Когда убивают целые города людей… страну и часть мира, в которую вы больше, надеюсь, никогда не вернетесь", – написала Даша.

Знаменитость добавила, что все украинцы, живущие и работающие в "пид*россии", все, кто молчит – они такие же, как и те, кто приходит в Украину убивать мирных людей.

"Вас никогда не простят. Для нас вы умерли! Мне стыдно, что когда-то я с вами здоровалась и знала", – добавила она.

instagram.com/da_astafieva

Заметим, Даша Астафьева помогает украинским воинам. Звезда Playboy готовит еду в кухнях киевских ресторанов для терробороны.

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