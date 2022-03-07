Даша Астафьева показала, как готовит еду для терробороны

Даша Астафьева показала, как готовит еду для терробороны

Звезда тоже помогает украинским воинам.

Известная украинская актриса и певица Даша Астафьева помогает украинским воинам.

Звезда Playboy готовит еду на кухнях киевских ресторанов для терробороны. В своем Instagram знаменитость показала, как работает с другими женщинами.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

"Новый день сурка. Новое место с прекрасной любимой командой. Новый опыт и надежды, что скоро весь ад закончится", – поделилась звезда.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

"Восхищаюсь, как в каждом месте налажен процесс подготовки. Как дружно и слаженно работает каждая команда", — добавила она.

Заметим, также знаменитость с помощью своих собак создала специальную коллекцию NFT. Все вырученные средства артистка отдаст ВСУ.

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"Также, в помощи могут принять участие россияне, которые боятся выходить на улицы в поддержку Украины, и очень боятся автозаков!" – поделилась Астафьева.

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