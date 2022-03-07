Владимир Остапчук вступил в ряды территориальной обороны ВС Украины

Ведущий защищает территорию Украины от оккупантов.

Украинский шоумен Владимир Остапчук вступил в территориальную оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом ведущий сообщил в своем Instagram. Он опубликовал фото, на котором запечатлен с оружием в руках возле дорожного знака, на котором символически написано, куда должны пойти российские оккупанты.

Владимир Остапчук вступил в терроборону / instagram.com/vova_ostapchuk

"Победа за нами", – написал под фото Остапчук.

Отметим, украинские звезды шоу-бизнеса вступают в ряды территориальной обороны ВС Украины. Защищать страну от оккупантов вместе с другими украинцами пошли солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, фронтмен "Антител" Тарас Тополя и участники коллектива, рэпер Александр Ярмак, Игорь Кондратюк, Юрий Ткач, Фагот, Дмитрий Дикусар, Никита Добрынин, Андрей Фединчик, Ахтем Сеитаблаев, Олег Сенцов, Александр Положинский, Егор Соболев, Алексей Тритенко и Святослав Вакарчук.

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