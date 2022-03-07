Кулеба назвал дату встречи с Лавровым

Министры намерены встретиться 10 марта.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым состоится 10 марта.

Об этом министр сказал во время своего видеообращения вечером 7 марта.

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"Будет ли встреча с Лавровым? Сейчас планируется на 10 число. Посмотрим, если он прилетит в Анталию, то я тоже полечу. Сядем, поговорим", — сказал Кулеба.

Опубликовано Dmytro Kuleba Понедельник, 7 марта 2022 г.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 10 марта в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

По словам Чавушоглу, абсолютный приоритет во время перегоров – договоренность о прекращении военных действий в Украине, на которую напала РФ и продолжает атаковать.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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