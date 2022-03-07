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Кулеба назвав дату зустрічі з Лавровим

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Кулеба назвав дату зустрічі з Лавровим

Міністри планують зустрітися 10 березня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що його зустріч з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим відбудеться 10 березня.

Про це міністр сказав під час свого відеозвернення ввечері 7 березня.

"Чи буде зустріч з Лавровим? Наразі планується на 10-те число. Подивимося, якщо він прилетить в Анталію, то я теж полечу. Сядемо, поговоримо", – сказав Кулеба.

 

Опубліковано Dmytro Kuleba Понеділок, 7 березня 2022 р.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що 10 березня в Анталії відбудеться тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.

За словами Чавушоглу, абсолютний пріоритет під час перегорів – домовленість про припинення воєнних дій в Україні, на яку напала РФ і продовжує атакувати.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / © ТСН.ua
Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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