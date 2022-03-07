Володимир Остапчук вступив до лав територіальної оборони ЗС України

Ведучий захищає територію України від окупантів.

Український шоумен Володимир Остапчук вступив до територіальної оборони Збройних сил України.

Про це ведучий повідомив у своєму Instagram. Він опублікував фото, на якому зображений зі зброєю в руках біля дорожнього знаку, на якому символічно написано, куди мають піти російські окупанти.

Володимир Остапчук вступив до тероборони / instagram.com/vova_ostapchuk

"Перемога за нами", - написав під фото Остапчук.

Зазначимо, українські зірки шоубізнесу вступають до лав територіальної оборони ЗС України. Захищати країну від окупантів разом з іншими українцями пішли соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя та учасники колективу, репер Олександр Ярмак, Ігор Кондратюк, Юрій Ткач, Фагот, Дмитро Дікусар, Микита Добринін, Андрій Федінчик, Ахтем Сеїтаблаєв, Олег Сенцов, Олександр Положинський, Єгор Соболєв, Олексій Тритенко та Святослав Вакарчук.

Читайте також: