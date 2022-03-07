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Даша Астаф'єва показала, як готує їжу для тероборони

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Даша Астаф'єва показала, як готує їжу для тероборони

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

Зірка також допомагає українським воїнам.

Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва також допомагає українським воїнам.

Зірка Playboy готує їжу на кухнях київських ресторанів для тероборони. У своєму Instagram знаменитість показала, як куховарить з іншими жінками.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

"Новий день бабака. Нове місце з прекрасною улюбленою командою. Новий досвід і надії, що скоро все пекло закінчиться", – поділилася зірка.

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva
Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

"Захоплююся, як в кожному місці налагоджений процес підготовки. Як дружно і злагоджено працює кожна команда", – додала вона.

Зауважимо, також знаменитість за допомогою своїх собак створила спеціальну колекцію NFT. Усі виручені кошти артистка віддасть ЗСУ.

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"Також, у допомозі можуть взяти участь ті росіяни, які бояться виходити на вулиці на підтримку України, і дуже бояться автозаків!" – поділилася Астаф'єва.

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