Даша Астаф'єва показала, як готує їжу для тероборони

Зірка також допомагає українським воїнам.
Відома українська акторка та співачка Даша Астаф'єва також допомагає українським воїнам.
Зірка Playboy готує їжу на кухнях київських ресторанів для тероборони. У своєму Instagram знаменитість показала, як куховарить з іншими жінками.
"Новий день бабака. Нове місце з прекрасною улюбленою командою. Новий досвід і надії, що скоро все пекло закінчиться", – поділилася зірка.
"Захоплююся, як в кожному місці налагоджений процес підготовки. Як дружно і злагоджено працює кожна команда", – додала вона.
Зауважимо, також знаменитість за допомогою своїх собак створила спеціальну колекцію NFT. Усі виручені кошти артистка віддасть ЗСУ.
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"Також, у допомозі можуть взяти участь ті росіяни, які бояться виходити на вулиці на підтримку України, і дуже бояться автозаків!" – поділилася Астаф'єва.
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