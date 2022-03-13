Від початку війни загинуло понад 30 працівників "Укрзалізниці"

Одна провідниця загинула просто у рейсі.

Від початку війни російської федерації в Україні загинуло 33 працівники “Укрзалізниці”.

Про це повідомили у пресслужбі компанії 13 березня

Зазначається, що у ніч проти 13 березня одна з провідниць загинула безпосередньо у рейсі, коли потягом здійснювали евакуацію мешканців Донецької області.

"Залізничники, які з перших днів війни перебувають у самому вирі подій і вже евакуювали понад два мільйони українців (переважно дітей та жінок) теж зазнають втрат у цій війні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня близько 00:00 год. внаслідок авіанальоту армії російської федерації зазнав пошкодження евакуаційний потяг сполученням "Краматорськ-Львів". Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула. Інша була поранена та доставлена до лікарні Слов'янська.

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