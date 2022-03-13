С начала войны погибли более 30 работников "Укрзализныци"

С начала войны погибли более 30 работников "Укрзализныци"

Одна проводница погибла прямо в рейсе.

С начала войны российской федерации в Украине погибли 33 работника "Укрзализници".

Об этом сообщили в пресс-службе компании 13 марта.

Отмечается, что в ночь на 13 марта одна из проводниц погибла непосредственно в рейсе, когда поездом осуществляли эвакуацию жителей Донецкой области.

"Железнодорожники, которые с первых дней войны находятся в самом водовороте событий и уже эвакуировали более двух миллионов украинцев (преимущественно детей и женщин) тоже понесут потери в этой войне", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта около 00:00. в результате авианалета армии российской федерации получил повреждение эвакуационный поезд сообщением "Краматорск-Львов". От нанесенных повреждений одна из проводниц этого поезда погибла. Другая была ранена и доставлена в больницу Славянска.

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