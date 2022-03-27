У Києві, Черкаській області та ще кількох регіонах пролунали вибухи

У Києві, Черкаській області та ще кількох регіонах пролунали вибухи

Інформації про зруйновані об'єкти та людські втрати поки немає.

Увечері неділі, 27 березня, потужні вибухи пролунали в Києві та Черкаській області.

Про це повідомляють журналісти ТСН.ua.

Подробиць про вибухи, чи є людські втрати, поки що немає.

Увечері очевидці також повідомили про вибухи у Луцьку, Рівному, Житомирі, Харкові. Подробиць поки немає.

У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Лише в Києві - тричі за вечір. Нині повітряні тривоги в одних регіонах поступово скасовують, а в інших - навпаки, оголошують.

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 27 березня

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