У Києві, Черкаській області та ще кількох регіонах пролунали вибухи

Інформації про зруйновані об'єкти та людські втрати поки немає.
Увечері неділі, 27 березня, потужні вибухи пролунали в Києві та Черкаській області.
Про це повідомляють журналісти ТСН.ua.
Подробиць про вибухи, чи є людські втрати, поки що немає.
Увечері очевидці також повідомили про вибухи у Луцьку, Рівному, Житомирі, Харкові. Подробиць поки немає.
У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Лише в Києві - тричі за вечір. Нині повітряні тривоги в одних регіонах поступово скасовують, а в інших - навпаки, оголошують.
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