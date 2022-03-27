Кеті Перрі під час свого концерту підтримала Україну та послала Путіна нах*й

Кеті Перрі під час свого концерту підтримала Україну та послала Путіна нах*й

Артистка солідарна з українським народом.

Популярна американська співачка Кеті Перрі, як і багато інших світових знаменитостей, публічно підтримує українців.

Зокрема, вона вкотре довела, що солідарна з українським народом. Виконавиця відіграла п'ять концертів у Лас-Вегасі. На кожному з них співачка просила своїх фанів "пошуміти для України", а потім посилала Путіна нах*й.

"Просто зараз я хочу, аби ви пошуміли для України. Пошуміли для України та послали Путіна нах*й. Нумо! За Україну! Іди нах*й Путін", - просто зі сцени сказала артистка.

Зазначимо, американська співачка Кеті Перрі раніше публікувала у своєму Instagram моторошні кадри війни в Україні. На знімках були зображені люди, які через російську агресію, намагаються врятуватися та ховаються від ворожих обстрілів.

Тим часом оловік Кеті Перрі, британський актор Орландо Блум, поїхав до Молдови, аби поспілкуватися з українськими біженцями та допомогти їм.

Орландо Блум зустрівся з українськими біженцями / instagram.com/orlandobloom

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