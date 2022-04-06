В Кремле заявили, что не намерены убивать Зеленского

В Кремле заявили, что не намерены убивать Зеленского

Пока известно о более десяти покушениях на жизнь президента Украины.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются убивать президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

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Так, отвечая на вопрос о намерениях российских властей убить Зеленского, Песков сказал: "Нет, это неправда".

Кроме того, по словам пресс-секретаря Путина, Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые Россией на переговорах условия, с помощью которых РФ якобы хочет "положить конец военной операции".

Следует отметить, что ранее Кремль неоднократно уверял, что не собирается нападать на Украину.

Напомним, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь (информация по состоянию на 9 марта).

В субботу, 26 марта, о покушениях на жизнь высшего руководства сообщил советник министра обороны Маркиян Лубкивский. По его словам, в этот раз хотели убить Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Этим занималась ППК "Вагнер". Доказательства ликвидации высшего руководства Украины имеют спецслужбы, а Международный суд их получит.

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