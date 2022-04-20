На Великдень у Черкаській області скасують коменданську годину

На Великдень у Черкаській області скасують коменданську годину

У Великодню ніч на Черкащині скасують комендантську годину, а вже після свята вона скоротиться на дві години.

Водночас патрулювання вулиць у святкову добу обіцяють посилити.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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"Великодня ніч на Черкащині буде вільною від комендантської години. Скасовуємо її з 21.30 23 квітня до 6.00 24 квітня", — написав Табурець.

Попри це у святкову добу посилиться патрулювання вулиць правоохоронцями та силами тероборони.

"Свято не скасовує належне реагування на повітряні тривоги. У таких випадках слід негайно попрямувати до найближчого укриття", — наголосив Табурець.

Окрім того, вже від 24 квітня в області скорочують комендантську годину. Вона діятиме в нових часових межах: від 22:00 до 5:00. За словами очільника ОВА, це пов’язано зі збільшенням світлового дня та для стимулювання економіки.

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