На Пасху в Черкасской области будет отменен коменданский час

На Пасху в Черкасской области будет отменен коменданский час

В Пасхальную ночь в Черкасской области отменят комендантский час, а уже после праздника он сократится на два часа.

В то же время патрулирование улиц в праздничные сутки обещают усилить.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"Пасхальная ночь в Черкасской будет свободной от комендантского часа. Отменяем ее с 21.30 23 апреля до 6.00 24 апреля", — написал Табурец.

Несмотря на это, в праздничные сутки усилится патрулирование улиц правоохранителями и силами терробороны.

"Праздник не отменяет должное реагирование на воздушные тревоги. В таких случаях следует немедленно направиться к ближайшему укрытию", — подчеркнул Табурец.

Кроме того, уже с 24 апреля в области сокращают комендантский час. Она будет действовать в новых временных пределах: с 22:00 до 5:00. По словам главы ОВД, это связано с увеличением светового дня и для стимулирования экономики.

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