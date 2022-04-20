В Ирпене и Буче запустили водоснабжение

В Ирпене и Буче запустили водоснабжение

Из-за отсутствия электроэнергии водоснабжение в домах пока отсутствует за исключением 1-2 этажей.

Работники "Ирпеньводоканала" запустили водоснабжение полностью во всю систему городов Буча и Ирпень.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Также отмечается, что из-за отсутствия электроэнергии водоснабжение в домах пока отсутствует за исключением 1-2 этажей (где дома географически расположены ниже водопроводных сетей).

"Услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу отсутствуют пока в 11 населенных пунктах области", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, в Киевской области расчищают трассы и восстанавливают водо-, электро- и газоснабжение. Кроме того, на днях дорожники начали асфальтировать временную переправу на подъезде к Ирпеню.

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