В Ірпені та Бучі запустили водопостачання

В Ірпені та Бучі запустили водопостачання

Через відсутність електроенергії водопостачання у будинках поки що відсутнє за винятком 1-2 поверхів.

Працівники "Ірпіньводоканалу" запустили водопостачання повністю в усю систему міст Буча та Ірпінь.

Про це йдеться у офіційному Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Також зазначається, що через відсутність електроенергії водопостачання у будинках поки що відсутнє за винятком 1-2 поверхів (де будинки географічно розміщені нижче водопровідних мереж).

"Послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відсутні поки що у 11 населених пунктах області", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у Київській області розчищають траси та відновлюють водо-, електро-, та газопостачання. Окрім цього, днями дорожники почали асфальтувати тимчасову переправу на під’їзді до Ірпеня.

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