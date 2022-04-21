У Бородянці під Києвом знайшли тіла ще 9 вбитих мирних жителів

Правоохоронці знайшли дві могили з тілами 9 мирних жителів.

У Бородянці Київської області після окупації російськими загарбниками продовжують знаходити тіла мирних жителів. Цього разу правоохоронці знайшли два поховання.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Дві могили з тілами, вбитими під час окупації міста, знайшла поліція Київської області. В одній могилі – тіла двох чоловіків 35 років та 15-річної дівчинки, в іншій – чотирьох чоловіків та двох жінок. На тілах деяких із убитих є сліди тортур" – сказав начальник поліції Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, у Бородянці рятувальники розібрали всі завали будівель, зруйнованих внаслідок обстрілів і авіаударів російських окупантів. Дістали тіло 41 загиблого.

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