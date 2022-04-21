В Бородянке под Киевом нашли тела еще 9 убитых мирных жителей

Правоохранители обнаружили две могилы с телами 9 мирных жителей.

В Бородянке в Киевской области после оккупации российскими захватчиками продолжают находить тела мирных жителей. На этот раз правоохранители обнаружили два захоронения.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Две могилы с телами, убитыми во время оккупации города, нашла полиция Киевской области. В одной могиле – тела двух мужчин 35 лет и 15-летней девочки, в другой – четырех мужчин и двух женщин. На телах некоторых из убитых есть следы пыток" – сказал начальник полиции Андрей Небитов.

Напомним, в Бородянке спасатели разобрали все завалы зданий, разрушенных в результате обстрелов и авиаударов российских оккупантов. Достали тело 41 погибшего.

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