Хто такі резервісти та які зарплати вони отримують під час війни

Хто такі резервісти та які зарплати вони отримують під час війни

ТСН.ua з'ясовував хто такі резервісти, які пільги та зарплати вони отримують резервісти під час війни

Хто такі резервісти, кого можуть призвати без мобілізації, які пільги та зарплати отримують резервісти під час війни у матеріалі ТСН.ua

Хто такі резервісти?

Резервісти оперативного резерву - це звільнені від строкової служби, від військової служби за призовом під час мобілізації військовослужбовці. Резервісти складають запасний резерв української армії, який у випадку війни, дозволяє швидко доукомплектувати армію.

В мирний час резервісти можуть проходити службу лише добровільно. В особливий період (який діє в Україні з 2014 року) до військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються військовослужбовці, які звільнені з військової служби за призовом під час мобілізації, строкової служби, військової служби за контрактом. 22 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів на військову службу.

Призову підлягають резервісти від 18 до 60 років. Це як офіцери, так і рядовий і сержантський склад. Максимальний термін несення служби – 1 рік. Граничний вік для служби у військовому резерві для рядового, сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу 60 років, для вищого офіцерського складу - 65 років.

Резервісти оперативного резерву повинні самостійно з’явитись у свої військові частини або до територіального центру комплектування за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку. В той же день резервіст зможе прибути в частину і негайно приступити до виконання завдань.

Зарплати та пільги для резервістів

Після призову на військову службу резервісти набувають статусу військовослужбовців і можуть користуватися, всіма пільгами та гарантіями, передбаченими для військових.

Після призову робоче місце за резервістом зберігається .

за резервістом . На період призову військовослужбовцям виплачують середньомісячну заробітну плату .

. Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців складає понад 10 тис. грн.

військовослужбовців складає понад 10 тис. грн. Зберігається пенсія на строк до завершення особливого періоду.

Призвані резервісти отримують вищий розмір пенсійного забезпечення . Цю пенсію можуть отримувати незалежно від віку за вислугою років.

. Цю пенсію можуть отримувати незалежно від віку за вислугою років. Резервісти отримують безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців у закладах охорони здоров'я Збройних Сил України. Члени сімей резервістів обслуговуються в цих закладах зі знижкою 50% вартості послуг.

у закладах охорони здоров'я Збройних Сил України. Члени сімей резервістів обслуговуються в цих закладах зі знижкою 50% вартості послуг. Для резервістів передбачена щорічна основна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення. У разі виконання завдань в операції Об’єднаних сил військовослужбовцю надається статус учасника бойових дій і відповідні цьому статусу пільги.

і відповідні цьому статусу пільги. Ті військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи щодо національної безпеки та оборони отримують додаткові виплати 100 тис. грн

Про інші пільги для військовослужбовців можна дізнатися тут.



