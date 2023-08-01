Россияне ударили по больнице Херсона: погиб медик (фото)

Российская армия во вторник, 1 августа, обстреляла Херсон. В результате атаки врага погиб медик одной из больниц, где был "прилет".

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Глава ОВА подчеркивает, что оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. На этот раз снаряды попали и в одно из херсонских медучреждений. Из-за обстрелов повреждено отделение хирургии.

Ранения, несовместимые с жизнью, получил ЛОР-врач. Также ранена медицинская сестра. У нее травмирована челюсть. Пострадавшей оказывают медпомощь.

Россияне 1 августа ударили по больнице Херсона.

В Херсоне повреждена больница.

В результате обстрела Херсона погиб врач. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, вчера оккупанты с самого утра до вечера обстреливали Херсон. Больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города. Известно о 4 погибших и 17 раненых.

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